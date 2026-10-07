Кто может получить 19 400 гривен

В 2026 году программа "Зимняя поддержка" предусматривает единовременную помощь в размере 19 400 гривен на одно домохозяйство, отметили в Кабмине. Средства предназначены для уязвимых категорий населения, фактически проживающих в определенных общинах на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Выплату получат более 380 тысяч домохозяйств, в которых проживает около 1 миллиона человек. Общий объем финансирования программы превышает 7,4 миллиарда гривен, а средства предоставляют международные и национальные гуманитарные организации.

Обратите внимание! Помощь предусмотрена для семей, в составе которых есть люди с инвалидностью или получатели пенсии по инвалидности, одинокие нетрудоспособные пенсионеры, получатели жилищной субсидии, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и одинокие матери.

Также право на "Зимнюю поддержку" имеют семьи с детьми с инвалидностью, семьи, получающие пособие при рождении ребенка, приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей. Отдельные категории могут подтвердить право на помощь документами даже в том случае, если соответствующую социальную выплату они не получают.

Программа распространяется на определенные общины в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях. При этом помощь не предусмотрена для временно оккупированных территорий.

Важно! 19 400 гривен выплачиваются один раз на домохозяйство, а не на каждого члена семьи. Если в семье одновременно имеется несколько оснований для получения помощи, это не увеличивает сумму выплаты.

Как оформить "Зимнюю поддержку" и на что можно потратить эти деньги

Заявление на получение 19 400 гривен необходимо подать до 30 октября 2026 года включительно. Оформить помощь онлайн пока нельзя – заявления принимаются офлайн.

В зависимости от конкретной общины заявление можно подать через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или уполномоченных сотрудников органов местного самоуправления. Для выплат за счет средств международных гуманитарных организаций заявления принимаются через соответствующие органы местного самоуправления.

Важно! Если лицо, имеющее право на помощь, не может обратиться самостоятельно, заявление от его имени может подать законный представитель – в частности, опекун, попечитель или усыновитель.

Средства можно использовать на нужды домохозяйства в течение отопительного сезона. В частности, их разрешено направлять на приобретение теплой одежды, оплату электроэнергии, газа и других жилищно-коммунальных услуг, а также на покупку топлива. Покупать именно дрова или другое твердое топливо не обязательно.

При этом получателям не нужно после использования денег подавать в Пенсионный фонд чеки или квитанции. Также получение 19 400 гривен не лишает права на жилищную субсидию: эта единовременная помощь не включается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства при расчете субсидии.

Помните! По состоянию на конец сентября первые выплаты уже произведены: более 27,6 миллиона гривен направлено 1 424 домохозяйствам, проживающим в прифронтовой зоне на расстоянии до 20 километров от линии фронта. Таким образом, тем, кто соответствует критериям программы, важно не медлить с подачей заявления: крайний срок подачи заявления – 30 октября 2026 года.

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