Хто може отримати 19 400 гривень

У 2026 році програма "Зимова підтримка" передбачає одноразову допомогу у розмірі 19 400 гривень на одне домогосподарство, зазначили у Кабміні. Кошти призначені для вразливих категорій населення, які фактично проживають у визначених громадах на територіях, де тривають або тривали бойові дії.

Виплату отримають понад 380 тисяч домогосподарств, у яких проживає близько 1 мільйона людей. Загальний обсяг фінансування програми перевищує 7,4 мільярда гривень, а кошти надають міжнародні та національні гуманітарні організації.

Зверніть увагу! Допомога передбачена для родин, у складі яких є люди з інвалідністю або одержувачі пенсії по інвалідності, одинокі непрацездатні пенсіонери, отримувачі житлової субсидії, внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї та одинокі матері.

Також право на "Зимову підтримку" мають родини з дітьми з інвалідністю, сім'ї, які отримують допомогу при народженні дитини, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї патронатних вихователів. Окремі категорії можуть підтверджувати право на допомогу документами навіть у випадку, якщо відповідну соціальну виплату вони не отримують.

Програма поширюється на визначені громади у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях. Водночас допомога не передбачена для тимчасово окупованих територій.

Важливо! 19 400 гривень виплачують один раз на домогосподарство, а не на кожного члена родини. Якщо в сім'ї одночасно є кілька підстав для отримання допомоги, це не збільшує суму виплати.

Як оформити "Зимову підтримку" та на що можна витратити гроші

Заяву на отримання 19 400 гривень потрібно подати до 30 жовтня 2026 року включно. Оформити допомогу онлайн наразі не можна – звернення приймають офлайн.

Залежно від конкретної громади заяву можна подати через сервісний центр Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноважених працівників органів місцевого самоврядування. Для виплат за кошти міжнародних гуманітарних організацій заяви приймають через відповідні органи місцевого самоврядування.

Важливо! Якщо людина, яка має право на допомогу, не може звернутися самостійно, заяву від її імені може подати законний представник – зокрема опікун, піклувальник або усиновлювач.

Кошти можна використовувати на потреби домогосподарства протягом опалювального сезону. Зокрема, їх дозволено спрямувати на придбання теплого одягу, оплату електроенергії, газу та інших житлово-комунальних послуг, а також купівлю палива. Купувати саме дрова чи інше тверде паливо не обов'язково.

При цьому отримувачам не потрібно після використання грошей подавати до Пенсійного фонду чеки чи квитанції. Також отримання 19 400 гривень не позбавляє права на житлову субсидію: ця одноразова допомога не включається до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства при розрахунку субсидії.

Пам'ятайте! Станом на кінець вересня перші виплати вже профінансували: понад 27,6 мільйона гривень спрямували 1 424 домогосподарствам, які проживають у прифронтовій зоні на відстані до 20 кілометрів від лінії фронту. Отже, тим, хто відповідає критеріям програми, важливо не зволікати із заявою: крайній термін звернення – 30 жовтня 2026 року.

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