Прощай контрабанда: как изменится законодательство Украины с 1 июля

С 1 июля контрабандисты в Украине будут попадать под уголовную ответственность. Нововведения касаются контрабанды всех товаров.

Какие изменения вступают в силу

Уголовная ответственность за контрабанду регулируется Законом 5313-ІХ. На то, какое именно наказание назначается, влияет стоимость контрабандных товаров.

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Независимо от вида товаров, ответственность сейчас такая:

за контрабанду товаров на сумму от 7,57 до 15,14 миллиона гривен назначается штраф в сумме от 170 до 425 тысяч гривен;

более 15,14 миллиона гривен – от штрафа в размере минимум 850 тысяч гривен до лишения свободы на срок 11 лет с конфискацией имущества.

Какие изменения действуют с 1 января

С 1 января 2024 года нововведения действовали для контрабанды подакцизных товаров. За них установлена следующая ответственность: