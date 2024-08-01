Расчет отпускных при увольнении: что нужно знать

Украинцы имеют право на получение компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Впрочем, не всем известны алгоритмы ее расчета.

Как рассчитать отпускные при увольнении

Работник перед увольнением имеет право взять отпуск или получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. При этом нет ограничений на количество дней, которые можно компенсировать: это могут быть дни как за текущий год, так и за предыдущие годы.

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В этом случае работник самостоятельно выбирает: воспользоваться днями отпуска или получить компенсацию при увольнении. Стоит заметить, что компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в день увольнения вместе с другими выплатами.

Расчет компенсации отпускных происходит по тем же правилам, что и расчет отпускных в 2024 году . За исключением компенсации за дни отпуска, которые работник получил до 31 декабря 2023 года, ее вычисляют по специальным правилам, исходя из выплат, начисленных в 2023 году.

Для правильного определения суммы компенсации работникам, которые увольняются с февраля 2024 года (по так называемым "двум средним"), нужно учесть следующее:

Общее количество календарных дней, подлежащих компенсации. Количество календарных дней отпуска, на которые работник приобрел право до 31.12.2023.

Расчет проводится в два этапа: