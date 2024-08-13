Как оформить премиум подписку на Apple Music
Подписка на Apple Music стоит около 100 гривен в месяц, в зависимости от срока подписки. Если оформлять подписку на 12 месяцев, стоимость будет 96 гривен в месяц. А если оформить на 3 месяца, то подписка будет стоить 100 гривен в месяц.
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После окончания трехмесячного бесплатного пробного периода Apple Music, ты сможешь выбрать между индивидуальной или семейной подпиской.
Экономия со студенческой подпиской
Сэкономить на подписке могут студенты университетов. Они могут получить скидку на срок до 48 месяцев. Для этого нужно подтвердить свой статус студента, выполнив несколько шагов в приложении Apple Music или iTunes.
Сначала нужно указать свой Apple ID и добавить действительный способ оплаты. Затем через раздел "Слушать сейчас" выберите "Студент" и подтвердите соответствие требованиям, следуя инструкциям на экране.
Для продолжения студенческой подписки на Apple Music нужно ежегодно подтверждать статус студента в Apple Music, iTunes или через "Параметры" на iPhone или iPad. Процедура проста и выполняется через программу, следуя инструкциям на экране.