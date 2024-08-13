Как оформить премиум подписку на Apple Music

Подписка на Apple Music стоит около 100 гривен в месяц, в зависимости от срока подписки. Если оформлять подписку на 12 месяцев, стоимость будет 96 гривен в месяц. А если оформить на 3 месяца, то подписка будет стоить 100 гривен в месяц.

Читайте также Как сэкономить на Netflix: эффективные советы для уменьшения расходов

После окончания трехмесячного бесплатного пробного периода Apple Music, ты сможешь выбрать между индивидуальной или семейной подпиской.

Важно! Для завершения оформления подписки нужно согласиться с условиями Apple и подтвердить покупку, имея на карте минимум 1 доллар для проверки.

Экономия со студенческой подпиской

Сэкономить на подписке могут студенты университетов. Они могут получить скидку на срок до 48 месяцев. Для этого нужно подтвердить свой статус студента, выполнив несколько шагов в приложении Apple Music или iTunes.

Сначала нужно указать свой Apple ID и добавить действительный способ оплаты. Затем через раздел "Слушать сейчас" выберите "Студент" и подтвердите соответствие требованиям, следуя инструкциям на экране.

Кстати! Оформив студенческую подписку на Apple Music, вы автоматически получаете доступ к Apple TV+ без дополнительных затрат. Просто откройте программу Apple TV и наслаждайтесь контентом Apple Originals. Однако этот доступ нельзя распространять через Семейный доступ.

Для продолжения студенческой подписки на Apple Music нужно ежегодно подтверждать статус студента в Apple Music, iTunes или через "Параметры" на iPhone или iPad. Процедура проста и выполняется через программу, следуя инструкциям на экране.