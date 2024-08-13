Як оформити преміум

Підписка на Apple Music коштує близько 100 гривень на місяць, залежно від терміну передплати. Якщо оформлювати підписку на 12 місяців, вартість буде 96 гривень на місяць. А якщо оформити на 3 місяці, то підписка коштуватиме 100 гривень на місяць.

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Після закінчення тримісячного безкоштовного пробного періоду Apple Music, ти зможеш обрати між індивідуальною або сімейною підпискою.

Важливо! Для завершення оформлення підписки потрібно погодитися з умовами Apple і підтвердити покупку, маючи на картці мінімум 1 долар для перевірки.

Економія зі студентською підпискою

Заощадити на підписці можуть студенти університетів. Вони можуть отримати знижку на термін до 48 місяців. Для цього потрібно підтвердити свій статус студента, виконавши кілька кроків у додатку Apple Music або iTunes.

Спочатку потрібно вказати свій Apple ID та додати дійсний спосіб оплати. Потім через розділ "Слухати зараз" виберіть "Студент" та підтвердіть відповідність вимогам, слідуючи інструкціям на екрані.

До речі! Оформивши студентську підписку на Apple Music, ви автоматично отримуєте доступ до Apple TV+ без додаткових витрат. Просто відкрийте програму Apple TV та насолоджуйтеся контентом Apple Originals. Проте цей доступ не можна поширювати через Сімейний доступ.

Для продовження студентської підписки на Apple Music потрібно щорічно підтверджувати статус студента в Apple Music, iTunes або через "Параметри" на iPhone чи iPad. Процедура проста і виконується через програму, слідуючи інструкціям на екрані.