Налоги для предпринимателей вырастут: к каким изменениям готовиться ФЛП

Правительство приняло закон 11416д о повышении налогов. Изменения коснулись и размера военного сбора, который должны платить ФЛП.

Как изменится военный сбор для ФЛП

Военный сбор для ФЛП будет зависеть от группы. Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, для тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения эти изменения вступают в силу "задним числом" – с 1 октября.

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Справка: ФЛП, находящимися на упрощенной системе налогообложения считаются плательщики единого налога I – III групп, отвечающие определенным критериям.

Согласно принятому решению, военный сбор для ФЛП теперь такой:

для ФЛП I, II и IV группы этот налог теперь будет составлять 10% от размера минимальной заработной платы;

для ФЛП III группы он фиксируется на уровне 1% от дохода.

Обратите внимание! Новым законом правительство повысило военный сбор для большинства украинцев до 5% от суммы дохода. Только военные будут платить – 1,5%.