Китай захватывает российский бизнес: в каких отраслях КНР приобрела наибольшее влияние

За первые 9 месяцев 2024 года треть от новых компаний в России зарегистрировали китайцы. Это рекордный показатель за последние несколько лет.

Как выросла доля китайских владельцев российского бизнеса

Как сообщают российские СМИ, общая доля китайских предпринимателей среди всех новозарегистрированных компаний в 2024 году в России достигла 34%. Для сравнения, в 2021 году она составляла 13%.

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Сейчас Китай занимает первое место среди иностранных предпринимателей в России. Китайцы обогнали белорусов почти на треть.

Интересно, что белорусы были лидерами среди иностранцев, которые открывают бизнес в России в 2023 году.

Как зарабатывают китайцы в России

Выручка китайских предпринимателей в России в течение 2021 – 2023 годов выросла почти втрое. Наибольший "подъем" произошел в области торговли автотранспорта.

В указанный период прибыль внутри этого сектора выросла в 5,1 раза. Этот показатель составил – 43% от общей выручки китайских предпринимателей в России, то же время: