10 ноября, 16:06
Как закрыть ФЛП, чтобы не получить штраф из налоговой

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Для закрытия ФЛП нужно привести в порядок бухгалтерию, закрыть все договоры и рассчитаться с работниками.
  • После подачи заявления на прекращение деятельности важно оплатить последние налоги, подать отчеты, закрыть банковский счет и аннулировать лицензию.

Закрытие ФЛП – процедура, требующая полного завершения всех дел, от увольнения работников до погашения долгов. Есть несколько шагов, чтобы избежать дополнительных проверок налоговой и штрафов.

Как подготовиться к закрытию ФЛП?

Прежде чем закрыть ФЛП, стоит уделить внимание завершению всех дел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Прежде всего это приведение в порядок бухгалтерии:

  • Систематизируйте все первичные документы, проведите анализ финансовых показателей;
  • Проверьте электронный кабинет – нет ли долгов, поданы ли все декларации вовремя, правильно ли осуществлены расчеты;

До того, как через Дию закрыть ФЛП, надо проанализировать все договора и обязательства перед партнерами. Если у вас остались действующие договора или незавершенные проекты, важно закрыть все вопросы, прежде чем подавать заявление. Иначе после ликвидации ФЛП выполнять предпринимательские обязанности будет сложнее.

Если есть наемные работники – с ними нужно полностью рассчитаться, уволить всех с правильным оформлением всех документов, которых требует трудовое законодательство.

Затем для закрытия ФЛП нужно подать заявление на прекращение предпринимательской деятельности. Сделать это можно несколькими способами:

  1. Закрыть ФЛП через Дию онлайн.
  2. Подать заявление в ЦПАУ или нотариусу, который имеет право проводить регистрационные действия.
  3. Отправить заявление в ЦПАУ или нотариусу по почте.
  4. Делегировать закрытие ФЛП юристу.

Какие следующие шаги, чтобы не иметь проблем с налоговой?

Чтобы не нарваться на налоговые штрафы, нужно соблюсти определенные условия после подачи заявления:

  • Оплатить последние налоги;
  • Подать последние отчеты.

Также важно:

  • Закрыть банковский счет

Чтобы закрыть счет ФЛП, необходимо обратиться в банк, в котором он открыт.

  • Аннулировать лицензию

При необходимости, нужно обратиться в орган, который выдал лицензию, и аннулировать ее.

Напомним, что ФЛП также можно оштрафовать за неоформленных работников, за выдачу старых фискальных чеков, или за недопуск инспектора труда к проверке, передает 24 Канал.

Существуют следующие виды штрафов:

  • Отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 гривен и еще дополнительные 8 500 гривен штрафа от Госпродпотребслужбы,

  • Игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 гривен,

  • Несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 гривен до 34 000 гривен,

  • Ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 гривен до 85 000 гривен,

  • Неоформление наемных работников – от 80 000 гривен до 240 000 гривен за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений),

  • Недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 гривен,

  • Выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе,

  • Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

Какие изменения ждут ФЛП в 2026 году?

  • В 2026 году для ФЛП увеличатся ставки налогов и взносов из-за повышения минимальной зарплаты и единого социального взноса. Установлены новые лимиты доходов для разных групп ФЛП: для I группы – 1 444 049 гривен, для II группы – 7 211 598 гривен, для III группы – 10 091 049 гривен.

  • Налоги для ФЛП в 2026 году увеличатся следующим образом: для ФЛП 1 группы единый налог вырастет до 332,80 гривны, для ФЛП 2 группы до 1 729,4 гривны, для ФЛП 3 группы ставка остается на уровне 5% и 3% от дохода.