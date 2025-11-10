Как закрыть ФЛП, чтобы не получить штраф из налоговой

Закрытие ФЛП – процедура, требующая полного завершения всех дел, от увольнения работников до погашения долгов. Есть несколько шагов, чтобы избежать дополнительных проверок налоговой и штрафов.

Как подготовиться к закрытию ФЛП?

Прежде чем закрыть ФЛП, стоит уделить внимание завершению всех дел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Прежде всего это приведение в порядок бухгалтерии:

Систематизируйте все первичные документы, проведите анализ финансовых показателей;

Проверьте электронный кабинет – нет ли долгов, поданы ли все декларации вовремя, правильно ли осуществлены расчеты;

До того, как через Дию закрыть ФЛП, надо проанализировать все договора и обязательства перед партнерами. Если у вас остались действующие договора или незавершенные проекты, важно закрыть все вопросы, прежде чем подавать заявление. Иначе после ликвидации ФЛП выполнять предпринимательские обязанности будет сложнее.

Если есть наемные работники – с ними нужно полностью рассчитаться, уволить всех с правильным оформлением всех документов, которых требует трудовое законодательство.

Затем для закрытия ФЛП нужно подать заявление на прекращение предпринимательской деятельности. Сделать это можно несколькими способами:

Закрыть ФЛП через Дию онлайн. Подать заявление в ЦПАУ или нотариусу, который имеет право проводить регистрационные действия. Отправить заявление в ЦПАУ или нотариусу по почте. Делегировать закрытие ФЛП юристу.

Какие следующие шаги, чтобы не иметь проблем с налоговой?

Чтобы не нарваться на налоговые штрафы, нужно соблюсти определенные условия после подачи заявления:

Оплатить последние налоги;

Подать последние отчеты.

Также важно:

Закрыть банковский счет

Чтобы закрыть счет ФЛП, необходимо обратиться в банк, в котором он открыт.

Аннулировать лицензию

При необходимости, нужно обратиться в орган, который выдал лицензию, и аннулировать ее.

Напомним, что ФЛП также можно оштрафовать за неоформленных работников, за выдачу старых фискальных чеков, или за недопуск инспектора труда к проверке, передает 24 Канал.

Существуют следующие виды штрафов:

Отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 гривен и еще дополнительные 8 500 гривен штрафа от Госпродпотребслужбы,

Игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 гривен,

Несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 гривен до 34 000 гривен,

Ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 гривен до 85 000 гривен,

Неоформление наемных работников – от 80 000 гривен до 240 000 гривен за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений),

Недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 гривен,

Выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе,

Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

