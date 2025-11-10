Как подготовиться к закрытию ФЛП?
Прежде чем закрыть ФЛП, стоит уделить внимание завершению всех дел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
Прежде всего это приведение в порядок бухгалтерии:
- Систематизируйте все первичные документы, проведите анализ финансовых показателей;
- Проверьте электронный кабинет – нет ли долгов, поданы ли все декларации вовремя, правильно ли осуществлены расчеты;
До того, как через Дію закрыть ФЛП, надо проанализировать все договоры и обязательства перед партнерами. Если у вас остались действующие договоры или незавершенные проекты, важно закрыть все вопросы, прежде чем подавать заявление. Иначе после ликвидации ФЛП выполнять предпринимательские обязанности будет сложнее.
Если есть наемные работники – с ними нужно полностью рассчитаться, уволить всех с правильным оформлением всех документов, которых требует трудовое законодательство.
Затем для закрытия ФЛП нужно подать заявление на прекращение предпринимательской деятельности. Сделать это можно несколькими способами:
- Закрыть ФЛП через Дію онлайн.
- Подать заявление в ЦНАП или нотариусу, который имеет право проводить регистрационные действия.
- Отправить заявление в ЦНАП или нотариусу по почте.
- Делегировать закрытие ФЛП юристу.
Какие следующие шаги, чтобы не иметь проблем с налоговой?
Чтобы не нарваться на налоговые штрафы, нужно соблюсти определенные условия после подачи заявления:
- Оплатить последние налоги;
- Подать последние отчеты.
Также важно:
- Закрыть банковский счет
Чтобы закрыть счет ФЛП необходимо обратиться в банк, в котором он открыт.
- Аннулировать лицензию
При необходимости, нужно обратиться в орган, который выдал лицензию, и аннулировать ее.
Напомним, что ФЛП также можно оштрафовать за неоформленных работников, за выдачу старых фискальных чеков, или за недопуск инспектора труда к проверке, передает 24 Канал.
Существуют следующие виды штрафов:
Отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 гривен и еще дополнительные 8 500 гривен штрафа от Госпродпотребслужбы,
Игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 гривен,
Несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 гривен до 34 000 гривен,
Ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 гривен до 85 000 гривен,
Неоформление наемных работников – от 80 000 гривен до 240 000 гривен за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений),
Недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 гривен,
Выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе,
Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).
Какие изменения ждут ФЛП в 2026 году?
В 2026 году для ФЛП увеличатся ставки налогов и взносов из-за повышения минимальной зарплаты и единого социального взноса. Установлены новые лимиты доходов для разных групп ФЛП: для I группы - 1 444 049 гривен, для II группы - 7 211 598 гривен, для III группы - 10 091 049 гривен.
Налоги для ФЛП в 2026 году увеличатся следующим образом: для ФЛП 1 группы единый налог вырастет до 332,80 гривны, для ФЛП 2 группы до 1 729,4 гривны, для ФЛП 3 группы ставка остается на уровне 5% и 3% от дохода.