Як підготуватися до закриття ФОП?

Перш ніж закрити ФОП, варто приділити увагу завершенню всіх справ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Насамперед це приведення до порядку бухгалтерії:

Систематизуйте всі первинні документи, здійсніть аналіз фінансових показників;

Перевірте електронний кабінет – чи немає боргів, чи подані всі декларації вчасно, чи правильно здійснені розрахунки;

До того, як через Дію закрити ФОП, треба проаналізувати всі договори та зобов’язання перед партнерами. Якщо у вас залишилися діючі договори чи незавершені проєкти, важливо закрити всі питання, перш ніж подавати заяву. Інакше після ліквідації ФОП виконувати підприємницькі обов’язки буде складніше.

Якщо маєте найманих працівників – з ними потрібно повністю розрахуватися, звільнити всіх з правильним оформленням всіх документів, яких вимагає трудове законодавство.

Потім для закриття ФОП потрібно подати заяву на припинення підприємницької діяльності. Зробити це можна кількома способами:

Закрити ФОП через Дію онлайн. Подати заяву в ЦНАП чи нотаріусу, який має право проводити реєстраційні дії. Надіслати заяву в ЦНАП чи нотаріусу поштою. Делегувати закриття ФОП юристу.

Які наступні кроки, щоб не мати проблем з податковою?

Аби не наразитися на податкові штрафи, потрібно дотриматися певних умов після подання заяви:

Сплатити останні податки;

Подати останні звіти.

Також важливо:

Закрити банківський рахунок

Щоб закрити рахунок ФОП необхідно звернутися до банку, в якому він відкритий.

Анулювати ліцензію

За необхідності, потрібно звернутися до органу, який видав ліцензію, та анулювати її.

Нагадаємо, що ФОПів також можна оштрафувати за неоформлених працівників, за видачу старих фіскальних чеків, або за недопуск інспектора праці до перевірки, передає 24 Канал.

Існують такі види штрафів:

Відсутність безготівкового розрахунку (POS-терміналу) – штраф від 1 700 до 17 000 гривень та ще додаткові 8 500 гривень штрафу від Держпродспоживслужби,

Ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді чи документів) – 8 000 гривень,

Недотримання вимог щодо працевлаштування – штраф від 8 500 гривень до 34 000 гривень,

Ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП – штраф від 17 000 гривень до 85 000 гривень,

Неоформлення найманих працівників – від 80 000 гривень до 240 000 гривень за кожного співробітника (залежно від частоти порушень),

Недопуск інспектора праці до перевірки – штраф 128 000 гривень,

Видача фіскальних чеків старої форми – штраф 100% суми, вказаної в документі,

Відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО) – штраф 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у випадку повторного порушення).

