Закрыть ФЛП можно за три минуты: как подать заявку через Дію

Дія позволяет закрыть ФЛП онлайн за 5 шагов. Однако после подачи заявки необходимо выполнить еще несколько этапов.

Как закрыть ФЛП через Дію?

Воспользоваться сервисом могут физические лица-предприниматели, которые имеют РНОКПП или используют паспортные данные вместо карточки налогоплательщика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Смотрите также Кто из ФЛП может получить бронирование

Чтобы закрыть ФЛП через Дію:

Авторизуйтесь на портале; Выберите услугу "Закрытие ФЛП"; Нажмите "Подать заявление"; Проверьте данные; Подпишите заявление КЭПом или Дия.Подписью.

Какие следующие шаги после закрытия ФЛП?

Предоставить отчетность

Если вы работали по упрощенной системе налогообложения, подайте декларацию плательщика единого налога за месяц или квартал, в котором было закрыто ФЛП.

Если вы работали по общей системе налогообложения, нужно подать ликвидационную отчетность об имущественном состоянии и доходах в течение 30 дней после закрытия ФЛП.

Уплатить налоги

Если вы работали по упрощенной системе налогообложения, нужно оплатить единый налог за месяц, в котором закрыли ФЛП, или за квартал.

Если работали по общей системе, то в течение 10 дней после подачи отчетности должны уплатить НДФЛ и военный сбор.

Также независимо от системы налогообложения нужно оплатить Единый социальный взнос за месяц, в котором закрыли ФЛП.

Закрыть банковский счет

Чтобы закрыть счет ФЛП необходимо обратиться в банк, в котором он открыт.

Аннулировать лицензию

При необходимости, нужно обратиться в орган, который выдал лицензию, и аннулировать ее.