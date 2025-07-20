Закрыть ФЛП можно за три минуты: как подать заявку через Дію
- Действие позволяет закрыть ФЛП онлайн за 5 шагов, после чего нужно подать отчетность и уплатить налоги.
- Необходимо также закрыть банковский счет и аннулировать лицензию, если она была выдана.
Дія позволяет закрыть ФЛП онлайн за 5 шагов. Однако после подачи заявки необходимо выполнить еще несколько этапов.
Как закрыть ФЛП через Дію?
Воспользоваться сервисом могут физические лица-предприниматели, которые имеют РНОКПП или используют паспортные данные вместо карточки налогоплательщика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Чтобы закрыть ФЛП через Дію:
- Авторизуйтесь на портале;
- Выберите услугу "Закрытие ФЛП";
- Нажмите "Подать заявление";
- Проверьте данные;
- Подпишите заявление КЭПом или Дия.Подписью.
Какие следующие шаги после закрытия ФЛП?
- Предоставить отчетность
Если вы работали по упрощенной системе налогообложения, подайте декларацию плательщика единого налога за месяц или квартал, в котором было закрыто ФЛП.
Если вы работали по общей системе налогообложения, нужно подать ликвидационную отчетность об имущественном состоянии и доходах в течение 30 дней после закрытия ФЛП.
- Уплатить налоги
Если вы работали по упрощенной системе налогообложения, нужно оплатить единый налог за месяц, в котором закрыли ФЛП, или за квартал.
Если работали по общей системе, то в течение 10 дней после подачи отчетности должны уплатить НДФЛ и военный сбор.
Также независимо от системы налогообложения нужно оплатить Единый социальный взнос за месяц, в котором закрыли ФЛП.
- Закрыть банковский счет
Чтобы закрыть счет ФЛП необходимо обратиться в банк, в котором он открыт.
- Аннулировать лицензию
При необходимости, нужно обратиться в орган, который выдал лицензию, и аннулировать ее.