Як закрити ФОП через Дію?

Скористатися сервісом можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Щоб закрити ФОП через Дію:

Авторизуйтеся на порталі; Оберіть послугу "Закриття ФОП"; Натисніть "Подати заяву"; Перевірте дані; Підпишіть заяву КЕПом або Дія.Підписом.

Які наступні кроки після закриття ФОП?

Надати звітність

Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, подайте декларацію платника єдиного податку за місяць чи квартал, у якому було закрито ФОП.

Якщо ви працювали за загальною системою оподаткування, потрібно подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30 днів після закриття ФОП.

Сплатити податки

Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, потрібно сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП, або за квартал.

Якщо працювали за загальною системою, то протягом 10 днів після подання звітності маєте сплатити ПДФО та військовий збір.

Також незалежно від системи оподаткування потрібно сплатити Єдиний соціальний внесок за місяць, у якому закрили ФОП.

Закрити банківський рахунок

Щоб закрити рахунок ФОП необхідно звернутися до банку, в якому він відкритий.

Анулювати ліцензію

За необхідності, потрібно звернутися до органу, який видав ліцензію, та анулювати її.