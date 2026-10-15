Как закрыть ФЛП через "Дию"

Самый простой способ прекратить предпринимательскую деятельность – воспользоваться порталом "Дия". Услуга бесплатна, а подать заявление можно удаленно, даже находясь за границей. Для этого нужна электронная подпись.

Чтобы закрыть ФЛП онлайн, необходимо:

Авторизоваться на портале "Дия".

Найти услугу автоматического закрытия ФЛП.

Проверить данные, которые система сформировала на основе сведений из Единого государственного реестра.

Подписать заявление электронной подписью.

Отправить его на обработку и проверить статус в кабинете гражданина.

После подачи заявления сведения о прекращении предпринимательской деятельности передаются в Единый государственный реестр, а информация о закрытии автоматически поступает в налоговую службу. Статус ФЛП прекращается с даты внесения соответствующей записи в реестр.

Важно! Если предприниматель не может воспользоваться онлайн-сервисом, заявление можно подать через уполномоченного государственного регистратора или иной предусмотренный законом канал. В частности, доступны обращения в ЦПАУ и к нотариусам, имеющим соответствующие полномочия.

В то же время важно понимать: прекращение деятельности ФЛП в реестре не означает автоматического исчезновения всех налоговых обязательств. Если у предпринимателя были долги, он не подал отчетность или не уплатил причитающиеся налоги, эти вопросы придется урегулировать и после закрытия бизнеса.

Какие налоги и документы необходимо оформить после закрытия ФЛП

После прекращения деятельности предпринимателю необходимо подать окончательную налоговую отчетность. Ее вид зависит от системы налогообложения, по которой работал ФЛП.

Предприниматели, работающие по упрощенной системе, подают декларацию плательщика единого налога за соответствующий отчетный период. Для ФЛП на общей системе предусмотрена ликвидационная декларация об имущественном положении и доходах. Если предприниматель был плательщиком НДС, необходимо также учесть соответствующую отчетность.

Важно! Для ФЛП, работающих по общей системе, в "Дия" указан срок подачи ликвидационной декларации – 30 календарных дней после прекращения деятельности. Для плательщиков единого налога действуют сроки, предусмотренные для соответствующей группы и отчетного периода. Поэтому перед подачей документов стоит проверить актуальные требования в электронном кабинете налогоплательщика.

Отдельно необходимо провести окончательные расчеты с бюджетом. Предприниматель должен уплатить налоги и взносы, подлежащие уплате за период деятельности, а также погасить имеющуюся задолженность. При этом конкретные суммы зависят от системы налогообложения, полученных доходов и наличия законных льгот.

Еще один шаг – закрытие предпринимательского счета в банке. Для этого следует обратиться в банк, в котором открыт счет ФЛП, и выполнить процедуру его закрытия. Если предприниматель работал по лицензии, необходимо также проверить, нужно ли ее аннулировать.

Обратите внимание! После закрытия ФЛП следует проверить в электронном кабинете налогоплательщика, нет ли задолженности, непредставленных деклараций или других невыполненных обязательств. Налоговая может проверять правильность начисления налогов и сборов за период предпринимательской деятельности, а сам факт прекращения регистрации не освобождает от ответственности за предыдущие нарушения.

Недавно мы писали, что для легальной продажи товаров через собственный сайт, маркетплейс или социальные сети предпринимателю необходимо правильно оформить деятельность и разобраться с налогами. Рассказываем, что открыть ФЛП для интернет-магазина, какие КВЭДы выбрать и когда необходимо использовать программный РРО.