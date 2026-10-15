Як закрити ФОП через "Дію"

Найпростіший спосіб припинити підприємницьку діяльність – скористатися порталом "Дія". Послуга безоплатна, а подати заяву можна дистанційно, навіть перебуваючи за кордоном. Для цього потрібен електронний підпис.

Щоб закрити ФОП онлайн, потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія".

Знайти послугу автоматичного закриття ФОП.

Перевірити дані, які система сформувала на основі відомостей з Єдиного державного реєстру.

Підписати заяву електронним підписом.

Надіслати її на опрацювання та перевірити статус у кабінеті громадянина.

Після подання заяви відомості про припинення підприємницької діяльності передаються до Єдиного державного реєстру, а інформація про закриття автоматично надходить до податкової служби. Статус ФОП припиняється з дати внесення відповідного запису до реєстру.

Важливо! Якщо підприємець не може скористатися онлайн-сервісом, заяву можна подати через уповноваженого державного реєстратора або інший передбачений законом канал. Зокрема, доступні звернення до ЦНАП та нотаріусів, які мають відповідні повноваження.

Водночас важливо розуміти: припинення ФОП у реєстрі не означає автоматичного зникнення всіх податкових зобов’язань. Якщо підприємець мав борги, не подав звітність або не сплатив належні податки, ці питання доведеться врегулювати й після закриття бізнесу.

Які податки та документи потрібно оформити після закриття ФОП

Після припинення діяльності підприємцю потрібно подати остаточну податкову звітність. Її вид залежить від системи оподаткування, на якій працював ФОП.

Підприємці на спрощеній системі подають декларацію платника єдиного податку за відповідний звітний період. Для ФОП на загальній системі передбачена ліквідаційна декларація про майновий стан і доходи. Якщо підприємець був платником ПДВ, потрібно також врахувати відповідну звітність.

Важливо! Для ФОП на загальній системі "Дія" вказує строк подання ліквідаційної декларації – 30 календарних днів після припинення діяльності. Для платників єдиного податку діють строки, передбачені для відповідної групи та звітного періоду. Тому перед поданням документів варто перевірити актуальні вимоги в електронному кабінеті платника податків.

Окремо потрібно провести остаточні розрахунки з бюджетом. Підприємець має сплатити податки та внески, які належать до сплати за період діяльності, а також погасити наявну заборгованість. При цьому конкретні суми залежать від системи оподаткування, отриманих доходів і наявності законних пільг.

Ще один крок – закриття підприємницького рахунку в банку. Для цього слід звернутися до банку, у якому відкрито рахунок ФОП, і виконати його процедуру закриття. Якщо підприємець працював за ліцензією, потрібно також перевірити, чи необхідно її анулювати.

Зверніть увагу! Після закриття ФОП варто перевірити в електронному кабінеті платника податків, чи немає заборгованості, неподаних декларацій або інших невиконаних зобов’язань. Податкова може перевіряти правильність нарахування податків і зборів за період підприємницької діяльності, а сам факт припинення реєстрації не звільняє від відповідальності за попередні порушення.

Нещодавно ми писали, що щоб легально продавати товари через власний сайт, маркетплейс або соціальні мережі, підприємцю потрібно правильно оформити діяльність і розібратися з податками. Розповідаємо, як відкрити ФОП для інтернет-магазину, які КВЕДи обрати та коли необхідно використовувати програмний РРО.