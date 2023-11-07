Киевстар, lifecell и заводы минералки на миллиарды: какие активы конфисковали у Фридмана

Российский олигарх Михаил Фридман, приближенный к Кремлю, имел в Украине очень много активов. Украина конфисковала бизнес друга Путина, который приносил ему десятки миллиардов гривен каждый год.

Конфискация активов российского олигарха

Российские олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов владели многими активами на территории Украины, приносившими им миллиардные доходы. Аналитики платформы больших данных VKURSI выяснили, какие активы Фридмана уже удалось арестовать Украине, передает 24 Канал.

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В целом украинский суд арестовал более 10 активов Михаила Фридмана, общая стоимость которых составляет более 17 миллиардов гривен. Следует также отметить, что бизнес российского олигарха в Украине был довольно успешным, ведь только в 2022 году принес другу Путина доходы более чем на 37 миллиардов гривен.

Украина конфисковала у Фридмана миллиардные активы / Фото VKURSI

Мобильные операторы

Едва ли не самые популярные активы олигарха – мобильные операторы "Киевстар" и lifecell, а "Пэйселл", через который осуществлялось пополнение счетов абонентов lifecell, и компания "Укртауэр", устанавливавшая вышки мобильной связи.

Важно! Поскольку Фридман находится под санкциями, то присутствие даже в международном бизнесе грозит заморозкой активов. Следовательно, россиянин пытается действовать через подставных лиц и иногда даже официально "вышел" из бизнеса.

Фридман просил ЕС знать с него санкции и даже вспомнил, что является уроженцем Украины. Впрочем, когда получил отказ и вернулся в Россию, даже начал делать "смелые" заявления, идущие вразрез с его высказываниями в период, когда снятие санкций еще не было возможным.

Все компании продолжают работать в штатном режиме. Официально они сообщили, что Фридман вышел из бизнеса и не является конечным бенефициаром компаний. Впрочем, по данным СБУ, подсанкционные российские олигархи через свою компанию LetterOne, имеющую долю едва ли не во всех бизнесах Фридмана, пытаются оставить свое влияние и найти путь к получению прибыли.

Финансовый рынок и страхование

Весьма существенное влияние Фридману удалось получить на финансовом рынке Украины. Ему принадлежала СК "Альфа-страхование", "Паритет финанс", "ВымпелКом Глобал Сервисиз Украина". Каждый год эта группа активов приносила олигарху не только миллиардные доходы, но тесные связи в украинских бизнес-кругах.

Большинством из указанных компаний Фридман владел через ABH UKRAINE LIMITED, зарегистрированную на Кипре. Эта же компания фигурирует и по делу "Сенс Банка", который в Украине был известен как "Альфа-банк", уже перешедший в собственность государства.

Финансовый и автомобильный лизинг

ООО "Альфа-Лизинг Украина" Фридман также владел через ABH UKRAINE LIMITED. Уставный капитал компании составляет 584 миллиона гривен, все 100% принадлежали российскому олигарху.

В 2022 году доходы от бизнеса составили более 766 миллионов гривен, что является самым высоким показателем в отрасли.

Минеральные воды

В списке активов друга Путина были также ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар". Ими россиянин также владел через кипрскую компанию International Distribution Systems Limited. Миргородский завод давно обратился к государству с просьбой национализировать долю Фридмана, ведь работники боялись рейдерского захвата предприятия.

В 2022 году этот бизнес пополнил кошелек Фридмана почти на 2 миллиарда гривен. Теперь все активы российского олигарха в Украине, благодаря СБУ и решению суда, перешли к государству.