Сколько налогов платит компания России

Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), американский производитель огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC не покинул рынок России после начала полномасштабного вторжения агрессорки в Украину.

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Компания до сих пор удерживает производственные мощности на территории страны-агрессора и платит сотни тысяч долларов налогов в бюджет Кремля. Именно поэтому НАПК внесли производителя в перечень международных спонсоров войны.

Обратите внимание! В заявлении НАПК говорится о том, что Allied Mineral Products, LLC, которая в России представлена как ООО "Аллайд минерал продактс рус", в 2022 году уплатила агрессорке налогов на сумму 772 тысяч долларов США.

Но это еще не все. С апреля 2022 года компания импортировала в страну-агрессора продукции общей стоимостью 3,5 миллиона долларов.

Кроме того, что компания продолжает работать в России, производство ООО "Аллайд минерал продактс рус" расположено в специальной экономической зоне Алабуга (Россия, Татарстан). Это специальная экономическая зона, которая является кластером для производства БПЛА Shahed-136,

– сообщают в Агентстве.

Как Allied Mineral Products помогает в производстве БПЛА

Данные расследования, проведенного OSINT-сообществом Molfar, свидетельствуют о том, что наличие в специальной экономической зоне Алабуга на России американского производителя, а также регулярные поставки товаров в этот регион, образуют связь с тамошним производственным процессом БПЛА.