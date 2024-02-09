Сколько налогов платит компания России
Как сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), американский производитель огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC не покинул рынок России после начала полномасштабного вторжения агрессорки в Украину.
Читайте также Удаленная работа с нами навсегда: как получать максимум от команды, работающей на расстоянии
Компания до сих пор удерживает производственные мощности на территории страны-агрессора и платит сотни тысяч долларов налогов в бюджет Кремля. Именно поэтому НАПК внесли производителя в перечень международных спонсоров войны.
Но это еще не все. С апреля 2022 года компания импортировала в страну-агрессора продукции общей стоимостью 3,5 миллиона долларов.
Кроме того, что компания продолжает работать в России, производство ООО "Аллайд минерал продактс рус" расположено в специальной экономической зоне Алабуга (Россия, Татарстан). Это специальная экономическая зона, которая является кластером для производства БПЛА Shahed-136,
– сообщают в Агентстве.
Как Allied Mineral Products помогает в производстве БПЛА
Данные расследования, проведенного OSINT-сообществом Molfar, свидетельствуют о том, что наличие в специальной экономической зоне Алабуга на России американского производителя, а также регулярные поставки товаров в этот регион, образуют связь с тамошним производственным процессом БПЛА.
- С 24 февраля 2022 года компания Allied Mineral Products Rus импортировала в Россию 13 тонн продукции (402 транзакции),
- Часть этих продуктов могла использоваться для производства БПЛА,
- Среди товаров фигурирует так называемый "муллит", который подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники,