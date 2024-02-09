Скільки податків платить компанія Росії

Як повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), американський виробник вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC не залишив ринок Росії після початку повномасштабного вторгнення агресорки в Україну.

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Компанія досі утримує виробничі потужності на території країни-агресорки та сплачує сотні тисяч доларів податків у бюджет Кремля. Саме тому НАЗК внесли виробника до переліку міжнародних спонсорів війни.

Зверніть увагу! У заяві НАЗК йдеться про те, що Allied Mineral Products, LLC, яка в Росії представлена як ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус", у 2022 році сплатила агресорці податків на суму 772 тисяч доларів США.

Та це ще не все. З квітня 2022 року компанія імпортувала до країни-агресорки продукції загальною вартістю 3,5 мільйона доларів.

Крім того, що компанія продовжує працювати в Росії, виробництво ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні Алабуга (Росія, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА Shahed-136,

– повідомляють в Агентстві.

Як Allied Mineral Products допомагає у виробництві БПЛА

Дані розслідування, проведеного OSINT-спільнотою Molfar, свідчать про те, що наявність у спеціальній економічній зоні Алабуга на Росії американського виробника, а також регулярні постачання товарів до цього регіону, утворюють зв'язок з тамтешнім виробничим процесом БПЛА.