Какие новые требования для водителей при пересечении польской границы

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу, с 1 ноября водители должны иметь при себе новые документы.

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Речь идет об уникальном регистрационном номере сообщения в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) в системе электронного надзора за транспортом (SENT), или же документ,, который его заменяет.

Также предусмотрены следующие изменения:

Завтра при перевозке нужно обеспечить передачу геолокационных данных транспортного средства,

Также стоит включить локатор до начала перевозки,

А в случае неисправности локатора более одного часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке.

Обратите внимание! За нарушение новых требований водители могут получить штраф на сумму от 1 500 до 12 000 злотых, которое будет зависеть от нарушения, что было совершено. По среднему банковскому курсу злотого к гривне, по состоянию на 31 октября, это от 15 тысяч гривен до почти 122 тысяч гривен.