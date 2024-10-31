Які нові вимоги для водіїв при перетині польського кордону

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу, з 1 листопада водії повинні мати при собі нові документи.

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Йдеться про унікальний реєстраційний номер повідомлення до Реєстру міжнародних автомобільних перевезень (RMPD) у системі електронного нагляду за транспортом (SENT), або ж документ, що його замінює.

Також передбачені такі зміни:

Від завтра під час перевезення потрібно забезпечити передавання геолокаційних даних транспортного засобу,

Також варто увімкнути локатор до початку перевезення,

А у разі несправності локатора понад одну годину водій повинен зупинитися на найближчій стоянці.

Зверніть увагу! За порушення нових вимог водії можуть отримати штраф на суму від 1 500 до 12 000 злотих, яке залежатиме від порушення, що було вчинено. За середнім банківським курсом злотого до гривні, станом на 31 жовтня, це від 15 тисяч гривень до майже 122 тисяч гривень.