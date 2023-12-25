Новый ЕСВ и проверки: какими будут налоги для ФЛП с 1 января
С наступлением Нового года в действие вступают несколько законодательных изменений. Что о них нужно знать предпринимателям – читайте в материале 24 Канала.
Новый размер ЕСВ
Единый социальный взнос привязан к минимальной зарплате и равен 22% этого показателя. Уже 1 января минимальная зарплата вырастет до 7100 гривен, поэтому ЕСВ увеличится до 1562 гривен в месяц.
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1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 000, тогда ЕСВ составит 1 760 гривен.Помните! На время военного положения и 12 месяцев после его окончания уплата ЕСВ является добровольной. Если предприниматель не платит ЕСВ, ему просто не начисляется страховой стаж на период неуплаты.
Единый налог
В отличие от ЕСВ размер Единого налога устанавливается 1 января и остается постоянным на протяжении всего года. Следовательно, в январе 2024 года ФЛПам следует ориентироваться на следующие показатели:Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…
- 1 группа – 302 гривны в месяц;
- 2 группа – 1 420 гривен в месяц;
- 3 группа – 5% от оборота.
Проверки и штрафы
С 2024 года налоговики возвращают документальные проверки. В первую очередь они должны касаться тех, кто работает по НДС на общей системе, однако ФЛПам также лучше к ним подготовиться.
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Также предпринимателям напоминают, что с 1 октября в Украину вернули штрафы за неиспользование РРО. Невыдача чека может стоить предпринимателям очень дорого, поэтому всех просят не пренебрегать этой обязанностью.