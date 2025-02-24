Трамп угрожает новыми пошлинами: кто окажется под ударом теперь
Дональд Трамп угрожает утвердить пошлины против стран, вводящих налоги на цифровые услуги (DST) для крупных американских компаний. Президент США уже подписал соответствующий меморандум.
Почему Трамп хочет ввести новые пошлины
В меморандуме сказано, что DST – это несправедливый налог, что вредит американским технологическим гигантам, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Register.
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Обратите внимание! В меморандуме указано, что эти налоги вредят таким компаниям как Netflix, Google и Amazon.
Моя администрация не позволит иностранным правительствам подрывать интересы американских компаний, рабочих и экономической безопасности через односторонние, антиконкурентные налоговые политики. Американский бизнес больше не будет финансировать неудачные экономики других стран через вымогательские штрафы и налоги.
В меморандуме DST также осуждают за посягательство на американский суверенитет. Согласно документу, этот налог опасен, потому что:
- создается угроза американским рабочим местам;
- снижается конкурентоспособность на рынке;
- может быть раскрыта конфиденциальная информация пользователей из-за вмешательства иностранного регулятора.
Для чего нужен DST
DST был внедрен рядом стран для того, чтобы технологические гиганты не смогли уклоняться от уплаты налогов на рынках, где они работают. В качестве примера можно привести Netflix. Компания получает оплаты со всего мира, но перечисляются средства в Нидерланды, потому что там самые выгодные налоги.
Стоит заметить и то, что DST применили как временную меру. Сейчас Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) готовится к внедрению глобальной налоговой системы, что будет действовать для транснациональных корпораций.