18 апреля, 08:10
Искусственный интеллект назвал профессии, которые скоро исчезнут в Украине: вы будете удивлены

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Искусственный интеллект прогнозирует, что такие профессии, как переводчики, бухгалтеры, кассиры и операторы колл-центров, могут исчезнуть или сильно трансформироваться в Украине.
  • Технологии заменяют рутинные задачи, но одновременно растет спрос на сложную аналитику и интерпретацию данных, требуя новых навыков.

Искусственный интеллект все активнее вмешивается в рынок труда –и уже сейчас может назвать профессии, которые в Украине могут исчезнуть или сильно измениться в ближайшие годы. Среди них –достаточно популярные специальности: от кассиров до бухгалтеров.

Какие профессии исчезнут?

Различные чат-боты, в частности ChatGPT, Gemini и DeepSeek, дают похожие, но не идентичные прогнозы, пишет OBOZ.

Чаще всего среди "под угрозой" называют переводчиков и бухгалтеров – особенно тех, кто занимается простыми, рутинными задачами. Современные технологии уже могут не только переводить тексты, но и делать устный перевод в режиме реального времени. В бухгалтерии ситуация подобная: базовые операции все больше автоматизируются.

Интересно, что профессии водителей и складских работников упоминаются реже, хотя автоматизация постепенно добирается и до этих сфер. Например, Gemini считает, что в Украине могут исчезнуть или сильно измениться такие профессии:

  • работники по вводу данных и офисные сотрудники с рутинными задачами;
  • кассиры и продавцы;
  • водители (такси, курьеры, дальнобойщики);
  • переводчики (особенно те, кто работает с простыми текстами);
  • аналитики с базовыми функциями.

В то же время ИИ подчеркивает: обычно профессии не исчезают полностью, а трансформируются – от людей просто начинают требовать новые навыки, больше креативности и аналитики. Свое видение имеет и DeepSeek. Там среди рискованных профессий называют:

  • операторов call-центров;
  • бухгалтеров и финансовых помощников;
  • переводчиков технических и простых текстов;
  • работников складов и логистики;
  • аналитиков начального уровня.

При этом спрос на более сложную аналитику и интерпретацию данных, наоборот, будет расти. А вот ChatGPT прогнозирует следующие изменения:

  • операторов колл-центров могут заменить чат-боты;
  • кассиров – автоматизированные кассы самообслуживания;
  • переводчиков общего профиля – онлайн-переводчики;
  • бухгалтеров начального уровня – программы учета;
  • контент-менеджеров с шаблонными задачами – нейросети.

При этом ИИ подчеркивает: эти профессии не исчезнут мгновенно. Но уже в ближайшие 5 – 10 лет требования к ним существенно изменятся, и без новых навыков удержаться на рынке будет сложно.

Новости рынка труда 2026 в Украине

  • В Украине не хватает работников, особенно в строительстве, торговле, сфере услуг и технических профессиях, но людей в возрасте 55+ часто игнорируют. Более половины компаний в строительстве признают, что нехватка работников тормозит их развитие.

  • Основные причины увольнений работников в Украине: зарплата (31%), мобилизация (24%), выгорание (16%) и тому подобное. Компании пытаются удержать работников через повышение зарплаты (27%), гибкий формат работы (6%).

  • Государственная служба занятости сообщила, что в первом квартале 2026 работодатели смогли закрыть только 61 тысячу из 148 тысяч вакансий, поданных 27 тысячами работодателей. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди отдельных рабочих профессий.