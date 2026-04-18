Искусственный интеллект назвал профессии, которые скоро исчезнут в Украине: вы будете удивлены

Искусственный интеллект все активнее вмешивается в рынок труда –и уже сейчас может назвать профессии, которые в Украине могут исчезнуть или сильно измениться в ближайшие годы. Среди них –достаточно популярные специальности: от кассиров до бухгалтеров.

Какие профессии исчезнут?

Различные чат-боты, в частности ChatGPT, Gemini и DeepSeek, дают похожие, но не идентичные прогнозы, пишет OBOZ.

Чаще всего среди "под угрозой" называют переводчиков и бухгалтеров – особенно тех, кто занимается простыми, рутинными задачами. Современные технологии уже могут не только переводить тексты, но и делать устный перевод в режиме реального времени. В бухгалтерии ситуация подобная: базовые операции все больше автоматизируются.

Интересно, что профессии водителей и складских работников упоминаются реже, хотя автоматизация постепенно добирается и до этих сфер. Например, Gemini считает, что в Украине могут исчезнуть или сильно измениться такие профессии:

работники по вводу данных и офисные сотрудники с рутинными задачами;

кассиры и продавцы;

водители (такси, курьеры, дальнобойщики);

переводчики (особенно те, кто работает с простыми текстами);

аналитики с базовыми функциями.

В то же время ИИ подчеркивает: обычно профессии не исчезают полностью, а трансформируются – от людей просто начинают требовать новые навыки, больше креативности и аналитики. Свое видение имеет и DeepSeek. Там среди рискованных профессий называют:

операторов call-центров;

бухгалтеров и финансовых помощников;

переводчиков технических и простых текстов;

работников складов и логистики;

аналитиков начального уровня.

При этом спрос на более сложную аналитику и интерпретацию данных, наоборот, будет расти. А вот ChatGPT прогнозирует следующие изменения:

операторов колл-центров могут заменить чат-боты;

кассиров – автоматизированные кассы самообслуживания;

переводчиков общего профиля – онлайн-переводчики;

бухгалтеров начального уровня – программы учета;

контент-менеджеров с шаблонными задачами – нейросети.

При этом ИИ подчеркивает: эти профессии не исчезнут мгновенно. Но уже в ближайшие 5 – 10 лет требования к ним существенно изменятся, и без новых навыков удержаться на рынке будет сложно.

