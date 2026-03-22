Их не смогут "убить": Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, далеко не все профессии окажутся под угрозой исчезновения. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс убежден: есть как минимум три направления, где люди еще долго будут оставаться незаменимыми.

Какие профессии ИИ никогда не заменит?

Билл Гейтс говорит, что искусственный интеллект уже активно меняет рынок труда, автоматизируя рутинные процессы и помогая бизнесу работать быстрее. В то же время технологии пока не способны полностью заменить человеческий опыт, интуицию и креативность в ключевых сферах, пишет Lad Вible.

Следующие профессии останутся востребованными:

1. Программисты и разработчики

Хотя современные алгоритмы уже могут писать код, этого недостаточно для создания сложных систем. Люди нужны для контроля, исправления ошибок и развития самих инструментов искусственного интеллекта. Фактически, программисты управляют технологиями, а не наоборот.

2. Биологи

В медицине и науке ИИ хорошо работает с анализом данных, но не способен генерировать принципиально новые идеи. Именно люди формируют гипотезы, проводят исследования и делают прорывные открытия. Технологии здесь – лишь инструмент, а не двигатель.

3. Энергетики и инженеры отрасли

Управление энергетической системой – сложный процесс, который требует опыта и быстрых решений в критических ситуациях. От традиционной энергетики к "зеленой" – полностью автоматизировать эти процессы пока невозможно.

Какие профессии вытеснит искусственный интеллект?

В прошлогоднем отчете Microsoft также обозначила 40 профессий, которые "наиболее рискуют", от самого высокого до самого низкого уровня перекрытия. Это:

Переводчики и письменные переводчики (98% перекрытия);

Историки (91% перекрытия);

Математики (91% перекрытия);

Корректоры (91% перекрытия);

Автоматические кодировщики (90-процентное перекрытие);

Писатели и авторы (85% перекрытия);

Статистические ассистенты (85% перекрытия);

Торговые представители (84% перекрытия);

Технические авторы (83% перекрытия);

Журналисты (81% перекрытия).

Однако старший исследователь Microsoft Киран Томлинсон рассказал команде Sky News, что отчет "исследует, какие категории рабочих мест могут продуктивно использовать чат-боты с искусственным интеллектом, а не лишать или заменять рабочие места".

