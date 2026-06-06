"Я ошибался": создатель ChatGPT назвал профессии, которые никогда не победит ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что искусственный интеллект пока не изменил рынок труда так радикально, как многие прогнозировали. Некоторые должности технология пока не сможет заменить.

Какие профессии не заменит ИИ?

По словам Альтмана, влияние ИИ на начальные должности оказалось значительно меньшим, чем он ожидал ранее, пишет El Cronista.

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Я рад, что ошибался,

– сказал он.

Это заявление заметно контрастирует с его прогнозами, которые он озвучивал ранее. Еще в 2025 году руководитель OpenAI предполагал, что искусственный интеллект в ближайшем будущем сможет взять на себя от 30% до 40% всех рабочих задач.

По мнению Альтмана, далеко не всю работу можно автоматизировать. Есть сферы, где ключевую роль играют человеческие эмоции, доверие и личное общение – и именно здесь технологиям будет труднее всего конкурировать с человеком. Самыми устойчивыми к автоматизации, по его оценке, останутся профессии, связанные с:

здравоохранением;

образованием;

консалтингом;

наставничеством;

работой с клиентами;

сферами, где важны доверие и человеческие взаимоотношения.

Как ИИ влияет на рынок труда?