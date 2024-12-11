БЭБ провело арест 7 самолетов: как это связано с Коломойским

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины провели арест 7 самолетов, предположительно, это суда компании МАУ (Международные авиационные линии). Процедура осуществлялась по судебному постановлению.

Что известно об этом деле

Арест самолетов происходил в рамках расследования уголовного производства, относительно уклонения от уплаты налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

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Обратите внимание! В деле речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее детективы разоблачили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована с двумя известными украинскими олигархами,

– говорится в сообщении БЭБ.

На этот раз БЭБ провело арест:

3 самолетов – Boeing 737-800;

1 самолета – Boeing 737-900;

3 самолетов – Embraer 190.

Общая стоимость этих самолетов составляет ориентировочно 40 миллионов долларов.

Заметьте! Компанию МАУ связывают с одиозными бизнесменами Игорем Коломойским и Ароном Майбергом.