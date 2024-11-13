Почти 100 российских компаний попали под санкции Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), относительно введения санкций. Ограничения вводятся против компаний, юрлиц и физлиц.
Против кого утвердили санкции
Под санкции попали не только российские компании, но и некоторые украинские организации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.
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Важно! Санкции вступили в силу со дня публикации, то есть – 12 ноября 2024 года.
В общем ограничения ввели против почти 100 российских компаний. Также под санкции попали такие общества с ограниченной ответственностью из Украины:
- "ИММО";
- "Камус Эйр"
- "Цифровая Лаборатория";
- Авиакомпания "Хорс".
Обратите внимание! Санкции ввели и против сингапурской Group-IB Global Private Limited.
Указ президента № 761/2024 утвердил санкции против:
- 15 физлиц (4 из этих граждан имеют не только российское, а и украинское гражданство);
- 39 юрлиц.
Указом № 762/2024 утверждены санкции против еще 63 юридических лиц.
Заметьте! Санкции введены на срок до 10 лет.