Против кого утвердили санкции

Под санкции попали не только российские компании, но и некоторые украинские организации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

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Важно! Санкции вступили в силу со дня публикации, то есть – 12 ноября 2024 года.

В общем ограничения ввели против почти 100 российских компаний. Также под санкции попали такие общества с ограниченной ответственностью из Украины:

"ИММО";

"Камус Эйр"

"Цифровая Лаборатория";

Авиакомпания "Хорс".

Обратите внимание! Санкции ввели и против сингапурской Group-IB Global Private Limited.

Указ президента № 761/2024 утвердил санкции против:

15 физлиц (4 из этих граждан имеют не только российское, а и украинское гражданство);

39 юрлиц.

Указом № 762/2024 утверждены санкции против еще 63 юридических лиц.

Заметьте! Санкции введены на срок до 10 лет.