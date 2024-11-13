Проти кого затвердили санкції

Під санкції потрапили не тільки російські компанії, а й деякі українські організації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

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Важливо! Санкції набрали чинності з дня публікації, тобто – 12 листопада 2024 року.

Загалом обмеження впровадили проти майже 100 російських компаній. Також під санкції потрапили такі товариства з обмеженою відповідальністю з України:

"ІММО";

"Камус Ейр"

"Цифрова Лабораторія";

Авіакомпанія "Хорс".

Зверніть увагу! Санкції ввели і проти сінгапурської Group-IB Global Private Limited.

Указ президента № 761/2024 затвердив санкції проти:

15 фізосіб (4 з цих громадян мають не тільки російське, а і українське громадянство);

39 юросіб.

Указом № 762/2024 утверджено санкції проти ще 63 юридичних осіб.

Зауважте! Санкції впроваджені на строк до 10 років.