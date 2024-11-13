Проти кого затвердили санкції
Під санкції потрапили не тільки російські компанії, а й деякі українські організації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.
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Важливо! Санкції набрали чинності з дня публікації, тобто – 12 листопада 2024 року.
Загалом обмеження впровадили проти майже 100 російських компаній. Також під санкції потрапили такі товариства з обмеженою відповідальністю з України:
- "ІММО";
- "Камус Ейр"
- "Цифрова Лабораторія";
- Авіакомпанія "Хорс".
Зверніть увагу! Санкції ввели і проти сінгапурської Group-IB Global Private Limited.
Указ президента № 761/2024 затвердив санкції проти:
- 15 фізосіб (4 з цих громадян мають не тільки російське, а і українське громадянство);
- 39 юросіб.
Указом № 762/2024 утверджено санкції проти ще 63 юридичних осіб.
Зауважте! Санкції впроваджені на строк до 10 років.