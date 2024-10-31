США наложили санкции еще против 400 человек и компаний из-за сотрудничества с россиянами

31 октября 2024, 10:50
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

Европейская правда

США ввели санкции против физлиц, которые помогают России обходить ограничения. В санкционном списке можно найти и некоторые компании.

Какие компании попали под санкции

Представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что под санкции попали те, кто способствует продолжению российско-украинской войны. В частности, усиливает военную машину России, передавая подсанкционные товары.

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Мэтью Миллер

Представитель Государственного департамента США

Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления.

В санкционном списке есть компании из разных стран, что передавали России микроэлектронику и компоненты, которые используются в авиации. В частности, эти производители из:

  • Малайзии;
  • Китая;
  • ОАЭ;
  • Турции;
  • Индии;
  • Таиланда.

К тому же в эти списки попали российские компании, выступавшие в качестве контрагентов-импортеров. Введенные ограничения касаются и предприятий, где может ремонтироваться и производиться военная техника России.

В санкционный список также вошли:

  • некоторые дочерние компании "Росатома";
  • компания, которая перевозит оборудование для реализации проекта "Арктик СПГ 2";
  • 5 заместителей министра обороны России, которые были назначены недавно и тому подобное.

Обратите внимание! В подсанкционном списке всего находится 400 физических лиц и компаний