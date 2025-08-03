С первого дня регистрации ФЛП каждый предприниматель должен вести учет, подавать декларации и платить налоги. Несвоевременная уплата средств может привести к штрафу и пени. Например, 1 и 2 группы ФЛП платят один размер штрафа, а для 3 группы ФЛП установлена другая сумма.

Какие штрафы платит 1, 2 и 3 группы ФЛП?

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, передает 24 Канал, ФЛП на 1 или 2 группе единого налога должны перечислять единый налог и военный сбор авансом до 20 числа каждого месяца.

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Но неуплата этих сборов, перечисление их не в полном объеме или просрочка ведет к штрафу, который составляет 50% от суммы, что была не уплачена вовремя.

Зато для 3 группы ФЛП установлены другие обязательства по уплате налогов, а именно:

Если задержка уплаты составляет менее 30 календарных дней, то начисление штрафа составляет 5% от погашенной суммы долга.

Если задержка более 30 дней, то штраф составляет 10% от суммы долга.

Задержка в более 90 дней будет означать начисление уже пени.

Чем отличается штраф от пени Если штраф это обычно разовая сумма, которую нужно оплатить, и эта сумма не меняется, то пеня – это начисление, которые растут с каждым днем просрочки.

Интересно, что просрочка уплаты налогов с 91 дня обяжет ФЛП уплатить пеню, которая составляет 100% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый день просрочки.