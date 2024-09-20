Какие штрафы за неуплату налогов предусмотрены в Украине
Источник:Государственная налоговая служба Украины
За несвоевременную уплату налогов в Украине предусмотрены штрафы. Кроме того, на налоговый долг начисляется пеня после того, как истекут установленные сроки для уплаты.
Какие штрафы за неуплату налогов
Как сообщают в Государственной налоговой службе Украины, если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму налога вовремя (кроме штрафов и пени), его ждет штраф.
Читайте также Почему некоторые военные должны платить военный сбор
Какие штрафы за задержки по уплате налогов:
- Задержка до 30 дней – штраф 5% от суммы налогового долга.
- Задержка более 30 дней – штраф 10%.
Если деньги с электронного счета для уплаты налога зачисляются на следующий день, штраф не применяется.
Важно! Если нарушение произошло намеренно, штраф увеличивается до 25% от суммы неуплаченного налога.
Проверки и обжалования, которые начали до 1 января 2021 года, осуществляются по старым правилам. Проверки после этой даты – по новым правилам.