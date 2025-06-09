Топ-10 компаний спорта и развлечений

В десятку вошли пять футбольных клубов, две сети фитнес-клубов и два центра отдыха и развлечений, свидетельствуют данные аналитической платформы "Опендатабот", информирует 24 Канал.

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Самый большой доход зафиксировал ФК "Динамо Киев" – 913,65 миллиона гривен. Однако клуб завершил год с колоссальными убытками – 784,07 миллионов гривен, хотя в 2023 году был в "плюсе" на более 345 миллионов гривен.

Вторую и третью позицию заняли две компании сети Sport Life: "Киев-1" и "Киев-6". Их доход вырос в 1,5 раза, но прибыль – только до 1,03 миллиона гривен и 2,2 миллиона гривен соответственно.

ФК ""Кривбасс" занял четвертое место с доходом 287,12 миллиона гривен и сократил свои убытки втрое. Пятую позицию занял курорт "Термал Фюрдо"Термал Фюрдо" (Косино), который уменьшил и доход, и убытки.

Шестым стал ФК "Полесье", который показал впечатляющий рост дохода в 4 раза до 266,8 миллионов гривен, но при этом увеличил и свои убытки – до 256 миллионов гривен.

В рейтинге появился также Apollo Next, сеть фитнес-клубов, принадлежащая гендиректору Fozzy Group. Несмотря на удвоение дохода (до 234 миллиона гривен), компания вышла в "минус" – 6,9 миллионов гривен.

Развлекательный центр "Неополис", расположенный в ТРЦ Respublika Park, поднялся на восьмую строчку с доходом в 197,51 миллион гривен. Убытки остались, но уменьшились на 14%.

ФК ЛНЗ (Черкассы) – единственный футбольный клуб в рейтинге, который завершил год с прибылью (3,27 миллионов гривен), при доходе 188,64 миллиона гривен.

Замыкает десятку "Шахтер-Сервис" Рината Ахметова с доходом 182 миллиона гривен и уменьшенными потерями – 7,4 миллиона гривен.

Лидеры среди компаний спорта и развлечений / Инфографика "Опендатабот"

Из списка в этом году выбыли СК "Днепр-1", СК "Прометей" и компания "Насвит", которые существенно сократили свои доходы.