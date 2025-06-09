Топ-10 компаній спорту й розваг

У десятку увійшли п'ять футбольних клубів, дві мережі фітнес-клубів та два центри відпочинку і розваг, свідчать дані аналітичної платформи "Опендатабот", інформує 24 Канал.

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Найбільший дохід зафіксував ФК "Динамо Київ" – 913,65 мільйона гривень. Проте клуб завершив рік із колосальними збитками – 784,07 мільйонів гривень, хоча у 2023 році був у "плюсі" на понад 345 мільйонів гривень.

Другу і третю позицію посіли дві компанії мережі Sport Life: "Київ-1" і "Київ-6". Їхній дохід зріс у 1,5 рази, але прибуток – лише до 1,03 мільйони гривень та 2,2 мільйона гривень відповідно.

ФК "Кривбас" посів четверте місце з доходом 287,12 мільйона гривень і скоротив свої збитки утричі. П'яту позицію зайняв курорт "Термал Фюрдо" (Косино), який зменшив і дохід, і збитки.

Шостим став ФК "Полісся", який показав вражаюче зростання доходу в 4 рази до 266,8 мільйонів гривень, але при цьому збільшив і свої збитки – до 256 мільйонів гривень.

У рейтингу з'явився також Apollo Next, мережа фітнес-клубів, що належить гендиректору Fozzy Group. Незважаючи на подвоєння доходу (до 234 мільйони гривень), компанія вийшла в "мінус" – 6,9 мільйонів гривень.

Розважальний центр "Неополіс", розташований у ТРЦ Respublika Park, піднявся на восьму сходинку з доходом у 197,51 мільйон гривень. Збитки залишилися, але зменшилися на 14%.

ФК ЛНЗ (Черкаси) – єдиний футбольний клуб у рейтингу, який завершив рік з прибутком (3,27 мільйонів гривень), при доході 188,64 мільйона гривень.

Замикає десятку "Шахтар-Сервіс" Ріната Ахметова з доходом 182 мільйони гривень та зменшеними втратами – 7,4 мільйона гривень.

Лідери серед компаній спорту та розваг / Інфографіка "Опендатабот"

Зі списку цього року вибули СК "Дніпро-1", СК "Прометей" та компанія "Насвіт", які суттєво скоротили свої доходи.