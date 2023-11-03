Тенденции рынка труда

Статистика говорит, что с 24 февраля 2022 года по сентябрь 2023 года рынок труда возобновился на 92%. Об этом рассказала руководительница направления OLX Работа и Услуги Мария Абдуллина на мероприятии "Рынок труда во время войны", передает 24 Канал.

Интересно Бизнес ухудшил свои деловые ожидания впервые за несколько месяцев: все испортил "кадровый голод"

Особенно вырос спрос на "голубых воротничков", количество предложений работы выросло на 113%. Также в профессии, которые активно ищет бизнес, вошли продавцы, водители, разнорабочие, повара, грузчики, швеи/портные, продавцы-консультанты, охранники, баристы и уборщики.

Если мы посмотрим, на какие вакансии больше всего кандидатов отзывается, то увидим, что высокий процент зашит именно в попытке найти подработку к основному виду деятельности. В основном это те вакансии, которые имеют низкий порог входа в профессию,

– рассказала Мария Абдуллина.

Наибольшее количество отзывов зафиксировано в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Что касается прироста заработной платы, то лидерами являются агробизнес, лесное хозяйство и охрана – от 4 250 до 4 800 гривен в месяц.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Центральні та західні області "просідають" у відгуках на одну вакансію ще більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Причиною цього є міграція та виїзд людей за кордон.

Инклюзивное трудоустройство

На сегодняшний день работодатели имеют в штате 23% лиц с инвалидностью и 14% лиц со статусом "участник боевых действий". Бизнес готов активнее приобщаться к процессу, но требует шагов навстречу государству. В частности, речь идет о налоговых льготах, компенсации расходов на профессиональную подготовку и на обустройство рабочего места.