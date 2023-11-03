Тенденции рынка труда
Статистика говорит, что с 24 февраля 2022 года по сентябрь 2023 года рынок труда возобновился на 92%. Об этом рассказала руководительница направления OLX Работа и Услуги Мария Абдуллина на мероприятии "Рынок труда во время войны", передает 24 Канал.
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Особенно вырос спрос на "голубых воротничков", количество предложений работы выросло на 113%. Также в профессии, которые активно ищет бизнес, вошли продавцы, водители, разнорабочие, повара, грузчики, швеи/портные, продавцы-консультанты, охранники, баристы и уборщики.
Если мы посмотрим, на какие вакансии больше всего кандидатов отзывается, то увидим, что высокий процент зашит именно в попытке найти подработку к основному виду деятельности. В основном это те вакансии, которые имеют низкий порог входа в профессию,
– рассказала Мария Абдуллина.
Наибольшее количество отзывов зафиксировано в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Что касается прироста заработной платы, то лидерами являются агробизнес, лесное хозяйство и охрана – от 4 250 до 4 800 гривен в месяц.
Центральні та західні області "просідають" у відгуках на одну вакансію ще більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Причиною цього є міграція та виїзд людей за кордон.
Инклюзивное трудоустройство
На сегодняшний день работодатели имеют в штате 23% лиц с инвалидностью и 14% лиц со статусом "участник боевых действий". Бизнес готов активнее приобщаться к процессу, но требует шагов навстречу государству. В частности, речь идет о налоговых льготах, компенсации расходов на профессиональную подготовку и на обустройство рабочего места.