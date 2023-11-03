Тенденції ринку праці

Статистика каже, що з 24 лютого 2022 року до вересня 2023 року ринок праці відновився на 92%. Про це розповіла керівниця напрямку OLX Робота та Послуги Марія Абдулліна на заході "Ринок праці під час війни", передає 24 Канал.

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Особливо зріс попит на "блакитних комірців", кількість пропозицій роботи зросла аж на 113%. Також до топу професій, які активно шукає бізнес, увійшли продавці, водії, різноробочі, кухарі, вантажники, швачки/кравці, продавці-консультанти, охоронці, баристи та прибиральники.

Якщо ми подивимося стосовно того, на які вакансії найбільше кандидатів відгукується, то побачимо, що високий відсоток зашито саме у спроби знайти підробіток до основного виду діяльності. Здебільшого це ті вакансії, які мають низький поріг входу в професію,

– розповіла Марія Абдулліна.

Найбільша кількість відгуків зафіксована в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Що стосується приросту заробітньої плати, то наразі лідерами є агробізнес, лісове господарство та охорона – від 4 250 до 4 800 гривень на місяць.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Центральні та західні області "просідають" у відгуках на одну вакансію ще більше, ніж до початку повномасштабного вторгення. Причиною цьому є міграція та виїзд людей за кордон.

Інклюзивне працевлаштування

Станом на сьогодні роботодавці мають в штаті 23% осіб з інвалідністю та 14% осіб зі статусом "учасник бойових дій". Бізнес готовий активніше долучатися до процесу, але потребує кроків назустріч від держави. Зокрема, йдеться про податкові пільги, компенсація витрат на професійну підготовку та на облаштування робочого місця.