Ветеранский бизнес в Украине

Проект интерактивной карты ветеранского бизнеса призван поддержать предпринимательскую деятельность ветеранов, усилить их через бизнес, а также помочь с адаптацией к мирной жизни.

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Как рассказал Андрей Садовый, мэр Львова, есть несколько инициатив, которые уже заработали в городе. В частности, ветеринарная клиника "Мерлин", владельцем которой является ветеран Олег Кашляк. Защитник защищал Украину еще с 2024 года, а в 2022 году ушел на пенсию по состоянию здоровья.

Андрей Садовый Мэр Львова В прошлом году Олег получил ваучер от города на развитие своего бизнеса – 300 тысяч гривен. За эти средства хочет расширить клинику и набрать дополнительных работников, чтобы лечить еще больше животных.

Заметьте! На карте ветеранских бизнесов собраны кафе, мастерские, магазины, фермы и т.д. из разных регионов Украины. Ее продолжают наполнять. Как добавить свой ветеранский бизнес на карту – по ссылке.

Подробнее о карте

Проект был запущен Украинским ветеранским фондом совместно с ЛУН и Uklon. По состоянию на октябрь 2023 года карта насчитывала 77 проектов. Преобладали сфера питания, а также набирала обороты сфера оборонно-промышленного комплекса.

Это закономерно, ведь ветераны приобрели профильных знаний, которые применяют в гражданской жизни и продолжают помогать собратьям,

– говорят в Минветеранов.

Важно! Бизнесы, которые работают близко к зоне боевых действий, не маркируются.

Нанимают ли ветеранов на работу

На сегодня в Украине только пятая часть предпринимателей создала рабочие места для участников боевых действий.

Согласно данным исследования OLX Работа совместно с ЕВА, около 30% работодателей сталкивались с трудностями при трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Главный барьер – недостаточность адаптированных рабочих мест и инфраструктуры.

Из исследования мы видим, что малый и средний бизнес мало знакомы с уже существующими программами льгот, поэтому очень важно о них коммуницировать и доносить их до предпринимателей,

– говорит Карина Арушанян, бренд-менеджер платформы по трудоустройству OLX Работа.

Именно льготы и финансовая поддержка от государства, по мнению Арушанян, становятся стимулами для того, чтобы бизнес начал нанимать именно лиц с инвалидностью на работу.