Ветеранський бізнес в Україні

Проєкт інтерактивної мапи ветеранського бізнесу покликаний підтримати підприємницьку діяльність ветеранів, посилити їх через бізнес, а також допомогти з адаптацією до мирного життя.

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Як розповів Андрій Садовий, мер Львова, є декілька ініціатив, які вже запрацювали у місті. Зокрема, ветеринарна клініка "Мерлін", власником якої є ветеран Олег Кашляк. Захисник боронив Україну ще з 2024 року, а у 2022 році пішов на пенсію за станом здоров’я.

Андрій Садовий Мер Львова Минулого року Олег отримав ваучер від міста на розбудову свого бізнесу – 300 тисяч гривень. За ці кошти хоче розширити клініку та набрати додаткових працівників, щоб лікувати ще більше тваринок.

Зауважте! На мапі ветеранських бізнесів зібрані кафе, майстерні, крамниці, ферми тощо із різних регіонів України. Її продовжують наповнювати. Як додати свій ветеранський бізнес на карту – за посиланням.

Детальніше про мапу

Проєкт був запущений Українським ветеранським фондом спільно з ЛУН та Uklon. Станом на жовтень 2023 року карта налічувала 77 проєктів. Переважали сфера харчування, а також набирала обертів сфера оборонно-промислового комплексу.

Це закономірно, адже ветерани набули профільних знань, які застосовують у цивільному житті та продовжують допомагати побратимам,

– кажуть у Мінветеранів.

Важливо! Бізнеси, які працюють близько до зони бойових дій, не маркуються.

Чи наймають ветеранів на роботу

На сьогодні в Україні лише п'ята частина підприємців створила робочі місця для учасників бойових дій.

Згідно з даними дослідження OLX Робота спільно з EBА, близько 30% роботодавців натрапляли на труднощі при працевлаштуванні осіб з інвалідністю.

Головний барʼєр – недостатність адаптованих робочих місць та інфраструктури.

З дослідження ми бачимо, що малий і середній бізнес мало знайомі з вже існуючими програмами пільг, тому дуже важливо про них комунікувати й доносити їх до підприємців,

– каже Карина Арушанян, бренд-менеджерка платформи з працевлаштування OLX Робота.

Саме пільги та фінансова підтримка від держави, на думку Арушанян, стають стимулами для того, щоб бізнес почав наймати саме осіб з інвалідністю на роботу.