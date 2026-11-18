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Выручка через кассы выросла почти на 15%: что с чеками

Общий объем выручки, прошедшей через РРО и ПРРО за год, вырос на 708,2 миллиарда гривен. Таким образом, рост составил 14,9%, сообщает ГНС.

Увеличилось и количество фискальных чеков, хотя темпы прироста оказались более скромными. За десять месяцев бизнес оформил 9,22 миллиарда расчетных документов – на 4,3% больше, чем за январь–октябрь прошлого года.

Именно в октябре бизнес провел через РРО и ПРРО 589,1 миллиарда гривен. По сравнению с сентябрем выручка увеличилась на 23,2 миллиарда, или 4,1%. Также немного выросла среднесуточная сумма расчетов – с 18,86 миллиардов до 19 миллиардов гривен, что соответствует приросту на 0,7%.

В то же время количество покупок в расчетных документах несколько сократилось. Уменьшилось и среднесуточное количество фискальных документов:

в сентябре – 31,46 миллиона чеков;

в октябре – 30,4 миллиона чеков.

Украинцы могут реже ходить в магазины, но тратить больше

Разница между ростом выручки и сокращением количества чеков может указывать на изменение потребительских привычек. Из-за воздушных тревог, угрозы обстрелов и перебоев с электроснабжением украинцы могут реже посещать торговые заведения, зато покупать больше товаров за один раз.

Покупатели адаптируются к сложным условиям и стараются планировать походы в магазины на более безопасное и удобное время. Это может объяснять, почему общая сумма расходов растет, а количество отдельных расчетов не демонстрирует аналогичной динамики.

Несмотря на проблемы с безопасностью и электроснабжением, объемы расчетов продолжают увеличиваться. Это свидетельствует о том, что потребительский рынок сохраняет активность, а бизнес продолжает работать, обеспечивать украинцев товарами и услугами и проводить операции в соответствии с законодательством.

Кто может работать без кассового аппарата в Украине

Большинство предпринимателей, осуществляющих расчетные операции, в частности принимающих наличные или безналичные платежи, должны использовать РРО или программный РРО. В то же время для отдельных ФЛП, торгующих в сельской местности, предусмотрены исключения.

Без кассового аппарата могут работать предприниматели, работающие по единому налогу, которые продают в селах и поселках товары, не относящиеся к подакцизным. При таких условиях вместо РРО разрешается использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций.

Если у ФЛП есть торговые точки и в городе, и в селе, правила применяются отдельно к каждому объекту. В городском магазине кассовая техника обязательна, тогда как сельская торговая точка может работать без кассового аппарата, при условии соблюдения законодательных требований и установленного годового лимита расчетных операций.