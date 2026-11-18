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Виторги через каси зросли майже на 15%: що з чеками

Загальний обсяг виторгів, проведених через РРО та ПРРО за рік зріс на 708,2 мільярдів гривень. Таким чином, зростання склало 14,9%, повідомляє ДПС.

Збільшилася й кількість фіскальних чеків, хоча темпи приросту виявилися скромнішими. За десять місяців бізнес сформував 9,22 мільярдів розрахункових документів – на 4,3%, більше, ніж за січень – жовтень торік.

Саме у жовтні бізнес провів через РРО та ПРРО 589,1 мільярдів гривень. Порівняно з вереснем виторги збільшилися на 23,2 мільярди, або 4,1%. Також трохи підросла середньоденна сума розрахунків – з 18,86 мільярдів до 19 мільярдів гривень, що відповідає приросту на 0,7%.

Водночас кількість покупок у розрахункових документах дещо скоротилася. Зменшилася й середньоденна кількість фіскальних документів:

у вересні – 31,46 мільйон чеків;

у жовтні – 30,4 мільйонів чеків.

Українці можуть рідше ходити до магазинів, але витрачати більше

Різниця між зростанням виторгів і скороченням кількості чеків може вказувати на зміну споживчих звичок. Через повітряні тривоги, загрозу обстрілів і перебої з електропостачанням українці можуть рідше відвідувати торговельні заклади, натомість купувати більше товарів за один раз.

Покупці адаптуються до складних умов і намагаються планувати походи до магазинів на більш безпечний та зручний час. Це може пояснювати, чому загальна сума витрат зростає, а кількість окремих розрахунків не демонструє аналогічної динаміки.

Попри проблеми з безпекою та електроенергією, обсяги розрахунків продовжують збільшуватися. Це свідчить про те, що споживчий ринок зберігає активність, а бізнес продовжує працювати, забезпечувати українців товарами та послугами й проводити операції відповідно до законодавства.

Хто може працювати без касового апарата в Україні

Більшість підприємців, які проводять розрахункові операції, зокрема приймають готівку або безготівкові платежі, повинні використовувати РРО чи програмний РРО. Водночас для окремих ФОПів, які торгують у сільській місцевості, передбачені винятки.

Без касового апарата можуть працювати підприємці на єдиному податку, які продають у селах і селищах товари, що не належать до підакцизних. За таких умов замість РРО дозволяється використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

Якщо ФОП має торгові точки і в місті, і в селі, правила застосовуються окремо до кожного об'єкта. У міському магазині касова техніка обов'язкова, тоді як сільська торговельна точка може працювати без РРО за умови дотримання законодавчих вимог і встановленого річного ліміту розрахункових операцій.