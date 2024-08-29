Кто приобретет немецкие активы Роснефти

Хотя немецкое правительство предварительно одобрило соглашение, окончательное решение еще не принято.

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Соглашение может завершить двухлетнюю борьбу за немецкие предприятия Роснефти, которые были взяты под контроль после начала энергетического кризиса, вызванного нападением России на Украину.

Заметьте! В сентябре 2022 года Германия взяла под управление Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, принадлежащие Роснефти.

Катар, который уже владеет около 19% акций Rosneft Deutschland, заинтересован в приобретении этих активов. Известно также, что индийская компания Reliance Industries ранее рассматривала возможность покупки, но впоследствии отказалась от этой идеи.

К слову! В марте 2023 года суд в Германии отклонил иск Роснефти против немецкого правительства, подтвердив законность решения о передаче нефтеперерабатывающего завода российской компании под внешнее управление.