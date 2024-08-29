Хто придбає німецькі активи Роснєфті

Хоча німецький уряд попередньо схвалив угоду, остаточного рішення ще не ухвалено.

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Угода може завершити дворічну боротьбу за німецькі підприємства Роснєфті, які були взяті під контроль після початку енергетичної кризи, викликаної нападом Росії на Україну.

Зауважте! У вересні 2022 року Німеччина взяла під управління Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing GmbH, що належать Роснєфті.

Катар, який вже володіє близько 19% акцій Rosneft Deutschland, зацікавлений у придбанні цих активів. Відомо також, що індійська компанія Reliance Industries раніше розглядала можливість покупки, але згодом відмовилася від цієї ідеї.

До слова! У березні 2023 року суд у Німеччині відхилив позов Роснєфті проти німецького уряду, підтвердивши законність рішення про передання нафтопереробного заводу російської компанії під зовнішнє управління.