Укр Рус
17 марта, 13:44
3

Киевстар перегнал Vodafone и lifecell: сколько компания зарабатывает с одного абонента

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Киевстар получил рекордные прибыли в 2025 году, с доходом 43,8 миллиарда гривен и чистой прибылью 12,3 миллиардов.
  • Также стало известно, какой средний доход с одного абонента для мобильных операторов в Украине.

Киевстар, Vodafone и lifecell контролируют рынок мобильных тарифов в Украине, однако Киевстару удалось значительно вырваться вперед. Оператор получил рекордные прибыли в 2025 году.

Сколько за год заработали мобильные операторы?

В 2025 году доход десяти крупнейших операторов превысил 88,3 миллиарда гривен, пишет Delo.ua.

Основную часть рынка традиционно сформировали три крупнейшие мобильные компании – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell. Их совокупный доход превысил 85 миллиардов, или почти 97% всего телеком-рынка:

  • Киевстар – доход 43,8 миллиарда гривен, чистая прибыль 12,3 миллиардов;
  • Vodafone Украина – доход 25,8 миллиардов гривен, прибыль 4,77 миллиардов;
  • lifecell – доход 15,9 миллиардов гривен, прибыль 3,22 миллиарда.

Другие операторы, как Интертелеком, Тримоб, Концерн РРТ, формируют лишь несколько процентов рынка.

Сколько операторы зарабатывают с одного абонента?

Средний доход с одного абонента составляет:

  1. Киевстар – примерно 158 – 162 гривны в месяц;
  2. Vodafone Украина – около 140 гривен;
  3. lifecell – около 138 гривен.

В среднем мобильные операторы зарабатывают 140 – 160 гривен в месяц с одного абонента.

Какой самый дешевый тариф Киевстар?

Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью, пишет Киевстар.

Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:

  • 290 гривен, если перенести номер,
  • 370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.

Также есть такие тарифы:

  • ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.

Другие новости мобильных операторов

  • Киевстар ввел новую линейку тарифов для бизнеса, которые включают скидку 35% для новых абонентов на первые шесть месяцев. Самый дешевый мобильный тариф от Киевстара "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" для общего пользования стоит 290 гривен в месяц при переносе номера.

  • Киевстар также обновил условия популярной услуги "Мастер" для пользователей домашнего интернета. Стоимость услуги "Мастер" изменилась с 12 марта и составляет 200 гривен.

  • Тем временем Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.