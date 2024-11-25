Кэшбэк в 10%: за покупку каких товаров его можно получить
Кабинет министров Украины несколько изменил реализацию проектов в рамках платформы "Сделано в Украине". Сейчас утвердили целый перечень товаров, за которые украинцы смогут получить 10% кэшбэка.
За какие товары украинцы получат 10% кэшбэка
Речь идет как о продуктах питания, так и о непродовольственных товарах, пишет 24 канал со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 года № 1330.
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Перечень украинских товаров выглядит следующим образом:
- Мясные продукты и мясо.
- Рыба, ракообразные и моллюски (включая рыбные продукты).
- Молочные продукты.
- Яйца.
- Пищевые масла и жиры.
- Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.
- Фрукты и овощи, свежие и переработанные.
- Алкогольные напитки Другие напитки (безалкогольные).
- Гомогенизированные пищевые и диетические продукты (включая детское питание).
- Другие продовольственные товары.
- Текстильные товары, занавески, гардины, шторы и тюль.
- Одежда и обувь, кожаные изделия и дорожные принадлежности.
- Косметические товары и изделия для туалетных комнат.
- Часы и ювелирные изделия.
- Книги, газеты и журналы и канцелярские товары.
- Компьютеры, периферийное оборудование, технические средства электронных коммуникаций, программное обеспечение.
- Спортивный, туристический инвентарь и снаряжение.
- Мебель.
- Обои, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия.
- Бытовые электротовары, осветительные приборы.
- Изделия из керамики и стекла, древесины, пробки, плетеные, ножевые, неэлектрические бытовые приборы и оборудование.
- Краски, лаки и эмали.
- Другие строительные материалы, санитарно-техническое, водопроводное и отопительное оборудование.
- Удобрения и агрохимическая продукция.
- Садово-огородное оборудование и инвентарь, ручной инструмент.
- Фармацевтические товары.
- Медицинские и ортопедические товары.
- Материалы смазочные материалы.
- Цветы, растения и семена.
- Животные - домашние любимцы и корма для них.
- Другие непродовольственные потребительские и непотребительские товары.
Как работает программа кэшбэка
Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется при условии покупки украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах, которые являются участниками программы.
Обратите внимание! Для того, чтобы понимать, на какие товары есть кэшбек, украинцам следует воспользоваться сканером штрихкодов в Дії. Однако основные торговые сети маркируют товары с кэшбеком на ценниках.
Когда выплатят кэшбек за ноябрь
Выплата кэшбэка за ноябрь состоится в конце декабря.
В частности выплату за декабрь следует ожидать в феврале 2025 года.