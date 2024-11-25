Кэшбэк в 10%: за покупку каких товаров его можно получить

25 ноября 2024, 11:40
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Автор: Валерия Моргун

Кабинет министров Украины несколько изменил реализацию проектов в рамках платформы "Сделано в Украине". Сейчас утвердили целый перечень товаров, за которые украинцы смогут получить 10% кэшбэка.

За какие товары украинцы получат 10% кэшбэка

Речь идет как о продуктах питания, так и о непродовольственных товарах, пишет 24 канал со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 года № 1330.

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Перечень украинских товаров выглядит следующим образом:

  • Мясные продукты и мясо.
  • Рыба, ракообразные и моллюски (включая рыбные продукты).
  • Молочные продукты.
  • Яйца.
  • Пищевые масла и жиры.
  • Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.
  • Фрукты и овощи, свежие и переработанные.
  • Алкогольные напитки Другие напитки (безалкогольные).
  • Гомогенизированные пищевые и диетические продукты (включая детское питание).
  • Другие продовольственные товары.
  • Текстильные товары, занавески, гардины, шторы и тюль.
  • Одежда и обувь, кожаные изделия и дорожные принадлежности.
  • Косметические товары и изделия для туалетных комнат.
  • Часы и ювелирные изделия.
  • Книги, газеты и журналы и канцелярские товары.
  • Компьютеры, периферийное оборудование, технические средства электронных коммуникаций, программное обеспечение.
  • Спортивный, туристический инвентарь и снаряжение.
  • Мебель.
  • Обои, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия.
  • Бытовые электротовары, осветительные приборы.
  • Изделия из керамики и стекла, древесины, пробки, плетеные, ножевые, неэлектрические бытовые приборы и оборудование.
  • Краски, лаки и эмали.
  • Другие строительные материалы, санитарно-техническое, водопроводное и отопительное оборудование.
  • Удобрения и агрохимическая продукция.
  • Садово-огородное оборудование и инвентарь, ручной инструмент.
  • Фармацевтические товары.
  • Медицинские и ортопедические товары.
  • Материалы смазочные материалы.
  • Цветы, растения и семена.
  • Животные - домашние любимцы и корма для них.
  • Другие непродовольственные потребительские и непотребительские товары.

Как работает программа кэшбэка

Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется при условии покупки украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах, которые являются участниками программы.

Обратите внимание! Для того, чтобы понимать, на какие товары есть кэшбек, украинцам следует воспользоваться сканером штрихкодов в Дії. Однако основные торговые сети маркируют товары с кэшбеком на ценниках.

Когда выплатят кэшбек за ноябрь

Выплата кэшбэка за ноябрь состоится в конце декабря.

В частности выплату за декабрь следует ожидать в феврале 2025 года.

Кэшбэк за октябрь

21-22 ноября граждане Украины получили кэшбэк за октябрь. Сумма выплаты составила 119,2 млн гривен.