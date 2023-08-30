Миллион за утраченную посылку и десятки тысяч штрафа: клиент "Новой почты" выиграл суд

"Новая почта" проиграла суд по делу утраченной посылки. Клиент Львовщины выиграл дело в Голосеевском суде Киева.

Клиент "Новой почты" из Львовской области отсылал тепловизоры стоимостью 1,2 миллиона гривен. После отправки товар исчез – его не было ни в пункте отправки, ни в пункте получения.

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Компания ничего не могла сделать, поэтому клиент обратился в суд. "Новая почта" согласилась возместить стоимость товара на сумму 1,2 миллиона гривен, но клиент также потребовал уплаты штрафа, предусмотренного в публичном договоре с "Новой почтой", в 24,23% от суммы товара и 100 тысяч гривен морального ущерба.

Ранее "Новая почта" начала доставлять посылки военным бесплатно. Более подробно об этой программе можно почитать здесь

Суд принял сторону истца в удовлетворении возврата стоимости груза и уплате штрафа, однако размер моральной компенсации уменьшил в десятки раз.

Следовательно, суд взыскал с "Новой почты" 1,2 миллиона гривен за посылку, 23 тысячи гривен штрафа и 3 тысячи гривен за моральный ущерб.