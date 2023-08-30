Клієнт "Нової пошти" з Львівщини надсилав тепловізори вартістю 1,2 мільйона гривень. Згодом після відправки товар зник – його не було ані в пункті відправки, а ні в пункті отримання.

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Компанія нічого не могла вдіяти, тому клієнт звернувся до суду. "Нова пошта" погодилася відшкодувати вартість товару на суму 1,2 мільйона гривень, але клієнт також вимагав сплати штрафу, який передбачений у публічному договорі з "Новою поштою", у 24,23% від суми товару та 100 тисяч гривень моральної шкоди.

Раніше "Нова пошта" почала доставляти посилки військовим безплатно. Більше про цю програму можна почитати тут.

Суд став на сторону позивача у задоволенні повернення вартості вантажу та сплаті штрафу, проте розмір моральної компенсації зменшив у десятки разів.

Відтак, суд стягнув з "Нової пошти" 1,2 мільйона гривень за посилку, 23 тисячі гривень штрафу та 3 тисячі гривень за моральну шкоду.