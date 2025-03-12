КНДР расширяет военное производство: что показали спутниковые снимки

Спутниковые снимки подтвердили значительное расширение оружейных предприятий Северной Кореи, которые занимаются производством боеприпасов и ракет.

КНДР поставляет в Россию боеприпасы

По информации журналистов, в период с августа 2023 по январь 2024 года КНДР могла отправить в Россию примерно 1,6 миллиона артиллерийских снарядов. В целом к производству боеприпасов для Кремля могут быть привлечены около 20 заводов. Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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Среди главных поставщиков выделяют три предприятия:

Завод № 125 в Пхеньяне – один из ключевых объектов ракетной промышленности КНДР. Точное расположение завода неизвестно, но, по некоторым данным, он находится в микрорайоне Чхонгке-дон.

Тесонский машиностроительный завод - один из старейших производителей ракет средней дальности. По информации южнокорейских СМИ, предприятие значительно модернизировало и расширило свои подземные цеха в 2023–2024 годах.

Завод № 26 в провинции Чагандо, часть которого расположена под землей. Однако анализ спутниковых снимков, сделанных в марте 2025 года, не выявил заметных изменений в его наземной части.

Кроме этого, в списке предприятий, которые могут поставлять технику в Россию, упоминается тракторный завод Кумсонг в городе Кангсо. Он производит гусеничные транспортно-установочные машины для крылатых ракет.

Таким образом, новые данные свидетельствуют об активном наращивании военного производства в КНДР, что может влиять на обеспечение страны-агрессора боеприпасами.