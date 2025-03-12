КНДР постачає в Росію боєприпаси

За інформацією журналістів, у період з серпня 2023 по січень 2024 року КНДР могла відправити до Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських снарядів. Загалом до виробництва боєприпасів для Кремля можуть бути залучені близько 20 заводів. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Серед головних постачальників виділяють три підприємства:

Завод № 125 у Пхеньяні – один із ключових об’єктів ракетної промисловості КНДР. Точне розташування заводу невідоме, але, за деякими даними, він знаходиться в мікрорайоні Чхонгке-дон.

Тесонський машинобудівний завод — один із найстаріших виробників ракет середньої дальності. За інформацією південнокорейських ЗМІ, підприємство значно модернізувало та розширило свої підземні цехи у 2023–2024 роках.

Завод № 26 у провінції Чагандо, частина якого розташована під землею. Однак аналіз супутникових знімків, зроблених у березні 2025 року, не виявив помітних змін у його наземній частині.

Окрім цього, у списку підприємств, які можуть постачати техніку до Росії, згадується тракторний завод Кумсонг у місті Кангсо. Він виробляє гусеничні транспортно-установочні машини для крилатих ракет.

Таким чином, нові дані свідчать про активне нарощування військового виробництва в КНДР, що може впливати на забезпечення країни-агресорки боєприпасаами.