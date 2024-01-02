Бизнесу приготовиться: налоговая запланировала на 2024 год более 3 тысяч проверок

В Украину по требованию МВФ вернулись налоговые проверки. Предпринимателям следует подготовиться к визитам и не пренебрегать использованием РРО и уплатой налогов.

Налоговая проведет тысячи проверок

В 2024 году налоговики хотят провести 3 242 проверки. Под них попадут как компании, так и ФЛПы.

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В большинстве случаев речь идет о документальных проверках. Что касается пропорции между компаниями и предпринимателями, то план выглядит так:

2 328 проверок – компании;

914 – ФЛПы.

В 2023 году было проведено больше проверок – 2 551 компаний и 1 461 ФЛП.

Также уменьшится проверка бизнесов, к которым есть вопросы по военному сбору и ЕСВ – 156 компаний против более 300 в 2023 году. Финансовые компании-нерезиденты вообще составляют всего 5% от плана.

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Больше всего проверки будут касаться следующих сфер:

оптовая торговля;

сельское хозяйство и охота;

розничная торговля

Также могут продолжить проверку производителей подакцизных товаров, организаторы азартных игр и представители финансовых услуг.