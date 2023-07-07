Налоговые проверки возвращаются: за кого возьмутся в первую очередь

7 июля 2023, 11:45
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Источник:

businessua

Верховная Рада отменила мораторий на проверку бизнеса. Некоторые исключения еще остались, но они касаются лишь небольшой группы предпринимателей.

Налоговики уже приступили к плановым проверкам бизнеса и предпринимателей. Уже известно, кого будут проверять в 2023 – 2024 годах.

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Кого налоговая будет проверять в первую очередь

Сейчас налоговики будут проверять тот бизнес, который производит или продает подакцизную продукцию. Также первым на очереди будет игорный бизнес.

В ближайшее время будут проверяться и те компании, которые предоставляют финансовые или платежные услуги. Кроме того, в приоритете будет проверка других плательщиков, которые на основе показателей 2021 года имеют один из следующих рисков:

  • налоги компании на 50% меньше, чем средние налоги в отрасли;
    налоги на добавленную стоимость на 50% меньше, чем средние налоги в отрасли;
  • дебиторский долг вдвое больше кредитного;
  • сумма годового дохода превышает 10 миллионов гривен и общая сумма расходов в налоговой декларации превышает 75% от этого дохода;
  • заработная плата меньше среднего показателя в отрасли.

Сообщается, что эти бизнесы и предприниматели будут до конца текущего года и в следующем.

Автор: Ярослав Сиваківський